Неангажированность, волонтерство, профессионализм: в Автограде прошло обучение наблюдателей

(Набережные Челны, 22 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах представители Татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы» провели обучение наблюдателей, которые в день выборов депутатов Государственного Совета РТ VI созыва будут следить за соблюдением избирательных прав граждан на участках.

В культурном центре «Эврика» на обучение собрались 167 человек, в том числе и наблюдатели от Общественной палаты РТ. Перед челнинцами выступили региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов и лектор корпуса, глава исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

Как рассказал Павел Соломонов, корпус наблюдателей «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе координационного совета Ассоциации юристов России. В него вошли более 100 тыс. молодых юристов, принявших участие в наблюдении на выборах Президента РФ. «Сегодня корпус имеет свои отделения практически во всех субъектах. Основными принципами работы корпуса являются неангажированность, волонтерство и профессионализм», – сообщил Соломонов журналистам.

«Помимо разъяснения основных прав и обязанностей мы учим наблюдателей психологическим приемам, которые помогают им выполнять свою работу в максимально комфортных условиях. Ведь любое напряжение лишь мешает выборному процессу, отвлекает от него», – отметил Тимур Какохо.

По словам главы исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, он сам, будучи наблюдателем, нередко сталкивался с нестандартными ситуациями.

«Был случай, когда нетрезвый избиратель устроил на участке скандал. Он хотел, чтобы кто-то ему помог разобраться с бюллетенями. Но по закону никто, кроме избирателя, не имеет права входить в кабинку для голосования. Ему попытались объяснить это, но он обиделся и начать кричать. Пришлось вызывать полицию», – поведал Какохо.

По его словам, ситуации, когда избиратели пытаются голосовать «коллективно», нередки. «Бабушки порой забывают очки и просят: "Улым, посмотри, правильно ли я сделаю, если сюда поставлю галочку". Приходится отказывать в такой помощи, параллельно объясняя основы процедуры голосования. Еще одна типичная картина – люди приходят голосовать всей семьей и пытаются все вместе зайти в одну кабинку. Опять же наблюдатели должны пресекать такие попытки», – заметил лектор корпуса За чистые выборы».

«А как быть, если женщина приходит на участок с малолетними детьми? Можно допускать несовершеннолетних в кабину для голосования?» – спросила одна из наблюдателей. Какохо ответил, что дети до 14 лет допускаются в кабины вместе с родителями.

Выступающие отметили, что иногда ангажированные наблюдатели пытаются спровоцировать конфликт на участке. «Не стоит идти на поводу у провокатора. Всегда сначала необходимо попытаться урегулировать ситуацию. Если это не помогает, делается замечание. Если нет должной реакции, нарушение фиксируется», – заметил Соломонов.

Какохо также подчеркнул, что наблюдатель должен следить за происходящим не только на участке, но и на прилегающей территории. «Надо обязательно убедиться в том, что там не висят агитационные материалы и не идет подкуп избирателей», – разъяснил спикер.

Соломонов пообещад, что за несколько дней до голосования наблюдатели от общественных объединений получат подготовленную юристами корпуса «За чистые выборы» памятку с подробным описанием своих прав и обязанностей, а также основных положений избирательного законодательства, касающихся этапов работы избирательных комиссий, на которых наблюдатели могут присутствовать.

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