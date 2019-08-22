В Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Халитова протяженностью 504 метра

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Казани по нацпроекту отремонтируют улицу Халитова на участке от Сибирского тракта до улицы Журналистов протяженностью 504 метра, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонтные работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Улица Халитова включена в план ремонта из-за несоответствия состояния покрытия нормативным требованиям», – отмечается в сообщении министерства.

На данный момент дорожники уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси, установили перильные ограждения, автопавильон, а также заменили изношенный бортовой камень. Осталось отремонтировать тротуары, заменить дорожные знаки и нанести разметку.

В Татарстане в этом году на реализацию национального проекта выделено около 5,4 млрд рублей, из них на Казанскую агломерацию – 2,35 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей – из федерального бюджета. В Казани ремонт выполнен на 58%.

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