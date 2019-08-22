Первые в истории выборы в Молодежный парламент стартовали в Татарстане

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Татарстане началось электронное голосование по выборам депутатов Молодежного парламента РТ. О старте выборов сегодня объявили на заседании Открытого штаба наблюдателей, организованного по инициативе Общественной палаты РТ.

В практике формирования молодежного органа при Госсовете РТ электронное голосование применяется впервые. Оно проводится на портале Госуслуги.рф в разделе «Опросы жителей». Такая форма голосования ранее не проводилась ни в одном из российских регионов. Проголосовать за зарегистрированных кандидатов могут жители Татарстана в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие на портале госуслуг подтвержденную учетную запись.

Как уточнили в пресс-службе Минмолодежи РТ, голосование в Молодежный парламент РТ является рейтинговым — отдать свой голос можно будет сразу за нескольких кандидатов. «В парламент будет избрано 100 представителей — 20 человек из числа самовыдвиженцев, 35 человек от общественных объединений, и по одному человеку от каждого муниципального района и городского округа Татарстана. Итоги голосования будут известны 9 сентября», — отметили в пресс-службе.

В Молодежный парламент нового созыва войдут представители трех категорий: члены общественных молодежных организаций и объединений, представители муниципальных районов и городских округов, а также новая категория — самовыдвиженцы. Последних в числе кандидатов больше всего: из 390 зарегистрированных на выборы кандидатов в Молодежный парламент самовыдвиженцами являются 214 человек; 131 заявка была подана от муниципальных образований и городских округов, еще 45 своих представителей выдвинули общественные молодежные объединения республики.

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