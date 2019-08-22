Президент РТ: Каждый международный проект, проходящий в Казани, – вклад в развитие Татарстана

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Каждый крупный международный проект, проходящий в Казани, вносит свой вклад в развитие города и Татарстана в целом. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции в МВЦ «Казань Экспо».

Рустам Минниханов подчеркнул, что мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 является значимым событием для всей России.

«Наша страна принимает такие соревнования впервые за 60-летнюю историю движения. И это огромная ответственность для всех нас. Каждый большой международный проект, проходящий в Казани, – это очередной вклад в развитие города и республики. Многие инновационные проекты проходят апробацию именно в Татарстане. И все, что делается в республике, направлено на то, чтобы сделать жизнь более привлекательной и комфортной», – добавил он.

Минниханов отметил также, что Татарстан ожидает больших результатов от этого чемпионата. «Участие в таком масштабном мероприятии позволяет готовить молодых профессионалов, развивает компетенции, дает возможность показать нашей молодежи, как идет такое развитие. Это сделает их конкурентоспособными. Все, что создано к чемпионату, остается у нас, например, станки и оборудование. Все, что делается в республике, – только на пользу», – заключил он.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях.

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