В Казани простились с корифеем журналистики Поволжья Андреем Роотом

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В ритуальном зале 7-й городской больницы столицы Татарстана сегодня простились с основателем казанской научной школы журналистики, заслуженным деятелем науки РТ Андреем Роотом. «Учитель», как подчеркнуто уважительно называли его всегда и во время учебы, и долгие годы после окончания вуза студенты, скончался на 92-м году жизни после 11 лет борьбы с раком.

Заслуженный профессор КФУ, доктор филологических наук, академик Академии военно-исторических наук Андрей Роот, впоследствии ставший одним из основоположников журналистского образования в Поволжье и признанным исследователем творчества Александра Герцена и Николая Огарева, начал работать с 16 лет. До этого за год он освоил программу трех классов школы. Всего лишь год ушел у него и на прохождение программы трех курсов военного училища. Первым местом его работы оказалось торфяное предприятие в поселке Юдино. Призванный в армию в 1945 году, Роот стал редактировать дивизионную, а потом окружную газету «За Родину». Так журналистика вошла в его жизнь более чем на полвека.

«Он преподавал какое-то время и после того, как мы узнали о болезни. А выяснилось это во время медосмотра в КФУ. Посоветовавшись с врачами, не стали говорить ему диагноз и полностью оградили от медицинских забот. Но 11 лет жизни после выявления рака – это очень хороший результат», – в разговоре с пришедшими на прощание с профессором заметил его старший сын Александр Роот.

Болезнь у ученого, по словам близких, была диагностирована через несколько месяцев после смерти его супруги. При этом сам исследователь никогда не подавал вида, что его самочувствие ухудшилось. Присутствовавший на церемонии прощания ученик Роота Дмитрий Туманов, сам давно ставший известным журналистом, заметил, что профессор на вопрос о делах всегда отвечал, что прекрасно, и лишь в последнее время стал говорить, что дела идут «сообразно паспорту».

«Я думаю, что он был счастливым человеком: редко кому везет иметь такое страстное увлечение, которое совпадало бы с работой. Это делало наивысшим качество жизни отца и помогало ему быть оптимистом. Надеюсь, что последние его дни были не очень утомительными, потому что он ушел в окружении ближайших родственников, все четверо внуков были рядом. Мучений не было, мы старались отвлекать его разговорами ни о чем, потому что он все-таки чувствовал, что это последние его дни», – рассказал младший сын ученого Игорь Роот.

В воспоминаниях о студенчестве генерального директора ТРК «Новый век» (ТНВ) Ильшата Аминова Андрей Роот остался потрясающе начитанным оратором, горячо любившим свой предмет, человеком из когорты старых преподавателей.

«Я до сих пор помню, как он входил в аудиторию и протягивал широко вперед руку: “Здравствуйте, други мои, жаждущие знаний! Я пришел к вам дать их!“. Вот таким он был всегда. Был даже театрален, возвышен и всегда повторял, что о своем предмете он не может говорить спокойно, ведь это предмет его жизни. Он говорил от сердца, с любовью, он любил Герцена больше, чем кто-либо. Мы знали все его произведения, и он заставлял нас читать и свои многочисленные труды, в том числе и работы о Герцене. Мы были очень подкованы и в вопросах “Колокола“, и в вопросах начала русской революции. Это был особенный преподаватель, который не мог не оставить своего следа и в наших умах, и в наших сердцах», – подчеркнул Аминов.

Телеграммы со словами скорби ко дню погребения профессора прислали Санкт-Петербургский, Московский, Южный федеральный и другие университеты и центры подготовки журналистов. Андрей Роот похоронен на Самосыровском кладбище Казани рядом с женой и сестрой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.