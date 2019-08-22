WORLDSKILLS-2019

Оксана Романова

22 августа 2019, 15:36

ОбществоНаука и образование

В Казани простились с корифеем журналистики Поволжья Андреем Роотом

Рекомендуем

ОбществоНаука и образование

В Казани простились с корифеем журналистики Поволжья Андреем Роотом

Фото: Рамиль Гали

Профессора КФУ, скончавшегося после 11 лет тяжелой болезни, похоронили рядом с женой на Самосыровском кладбище.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В ритуальном зале 7-й городской больницы столицы Татарстана сегодня простились с основателем казанской научной школы журналистики, заслуженным деятелем науки РТ Андреем Роотом. «Учитель», как подчеркнуто уважительно называли его всегда и во время учебы, и долгие годы после окончания вуза студенты, скончался на 92-м году жизни после 11 лет борьбы с раком.

Заслуженный профессор КФУ, доктор филологических наук, академик Академии военно-исторических наук Андрей Роот, впоследствии ставший одним из основоположников журналистского образования в Поволжье и признанным исследователем творчества Александра Герцена и Николая Огарева, начал работать с 16 лет. До этого за год он освоил программу трех классов школы. Всего лишь год ушел у него и на прохождение программы трех курсов военного училища. Первым местом его работы оказалось торфяное предприятие в поселке Юдино. Призванный в армию в 1945 году, Роот стал редактировать дивизионную, а потом окружную газету «За Родину». Так журналистика вошла в его жизнь более чем на полвека.

«Он преподавал какое-то время и после того, как мы узнали о болезни. А выяснилось это во время медосмотра в КФУ. Посоветовавшись с врачами, не стали говорить ему диагноз и полностью оградили от медицинских забот. Но 11 лет жизни после выявления рака – это очень хороший результат», – в разговоре с пришедшими на прощание с профессором заметил его старший сын Александр Роот.

Болезнь у ученого, по словам близких, была диагностирована через несколько месяцев после смерти его супруги. При этом сам исследователь никогда не подавал вида, что его самочувствие ухудшилось. Присутствовавший на церемонии прощания ученик Роота Дмитрий Туманов, сам давно ставший известным журналистом, заметил, что профессор на вопрос о делах всегда отвечал, что прекрасно, и лишь в последнее время стал говорить, что дела идут «сообразно паспорту».

«Я думаю, что он был счастливым человеком: редко кому везет иметь такое страстное увлечение, которое совпадало бы с работой. Это делало наивысшим качество жизни отца и помогало ему быть оптимистом. Надеюсь, что последние его дни были не очень утомительными, потому что он ушел в окружении ближайших родственников, все четверо внуков были рядом. Мучений не было, мы старались отвлекать его разговорами ни о чем, потому что он все-таки чувствовал, что это последние его дни», – рассказал младший сын ученого Игорь Роот.

В воспоминаниях о студенчестве генерального директора ТРК «Новый век» (ТНВ) Ильшата Аминова Андрей Роот остался потрясающе начитанным оратором, горячо любившим свой предмет, человеком из когорты старых преподавателей.

«Я до сих пор помню, как он входил в аудиторию и протягивал широко вперед руку: “Здравствуйте, други мои, жаждущие знаний! Я пришел к вам дать их!“. Вот таким он был всегда. Был даже театрален, возвышен и всегда повторял, что о своем предмете он не может говорить спокойно, ведь это предмет его жизни. Он говорил от сердца, с любовью, он любил Герцена больше, чем кто-либо. Мы знали все его произведения, и он заставлял нас читать и свои многочисленные труды, в том числе и работы о Герцене. Мы были очень подкованы и в вопросах “Колокола“, и в вопросах начала русской революции. Это был особенный преподаватель, который не мог не оставить своего следа и в наших умах, и в наших сердцах», – подчеркнул Аминов.

Телеграммы со словами скорби ко дню погребения профессора прислали Санкт-Петербургский, Московский, Южный федеральный и другие университеты и центры подготовки журналистов. Андрей Роот похоронен на Самосыровском кладбище Казани рядом с женой и сестрой. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Голикова: Более 17 тыс. россиян старшего возраста повысили квалификацию по стандартам WorldSkills
Новости дня
16:30
Ольга Павлова: Подготовка молодых профессионалов – это наши инвестиции в будущее

В Казани сегодня пройдет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

16:08
Первые в истории выборы в Молодежный парламент стартовали в Татарстане

В парламент будет избрано 100 представителей из числа самовыдвиженцев, представителей общественных объединений и муниципалитетов.

15:54
Президент РТ: Каждый международный проект, проходящий в Казани, – вклад в развитие Татарстана

Республика ожидает больших результатов от мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, отметил Рустам Минниханов.

15:50
В Татарстане до конца 2019 года отремонтируют 457 улиц и обновят 613 дворов

В республике реализуется региональная программа дорожных работ.

15:36
В Казани простились с корифеем журналистики Поволжья Андреем Роотом

Профессора КФУ, скончавшегося после 11 лет тяжелой болезни, похоронили рядом с женой на Самосыровском кладбище.

15:30
Медведеву в Казани показали, как изменились стандарты WorldSkills по фрезерным работам

Премьер-министр России осмотрел соревновательную площадку 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

15:28
Голикова: Более 17 тыс. россиян старшего возраста повысили квалификацию по стандартам WorldSkills

Популярность рабочих профессий возрастает у граждан предпенсионного возраста, заявила российский вице-премьер.

15:25
В Агрызском районе пожарные-добровольцы и работники фермы спасли от огня 60 телят и быков

На площади 550 квадратных метров пожар охватил три сарая сельхозпредприятия в селе Азево.

15:19
МЧС Татарстана напоминает правила безопасности при тумане и сильном ветре

Ухудшение погодных условий прогнозируется в ближайшие сутки.

15:16
Голикова: Число гостей WorldSkills будет сопоставимо с количеством зрителей игр ЧМ-2018 в Казани

Помимо соревнований в дни мирового чемпионата рабочих профессий пройдет масштабная деловая программа.

15:06
Саймон Бартли: Россия стремительнее всех вошла в семейство WorldSkills

Президент WorldSkills International сказал о повышении интереса к рабочим профессиям в странах, принимающих чемпионат.

15:00
Татьяна Голикова: Самому взрослому волонтеру WorldSkills Kazan 2019 – 81 год

Для проведения мирового чемпионата задействованы более 3,5 тыс. волонтеров из разных стран.

14:50
Гроза и туман снова ожидаются в Татарстане

Во время грозы ветер усилится до 15 — 18 м/с.

14:45
Илдус Нафиков поздравит детей сотрудников прокуратуры со вступлением в школьную жизнь

Дети побывают в музее прокуратуры, пообщаются с работниками ведомства и получат подарки к началу учебного года.

14:44
Медведев прибыл в Казань на чемпионат WorldSkills

В столице Татарстана Премьер-министр РФ ознакомится с площадкой проведения WorldSkills 2019 и примет участие в церемонии открытия чемпионата.

14:34
Голикова в Казани: Россия не считает денег на чемпионат WorldSkills

Вице-премьер РФ отметила вклад Татарстана в создание инфраструктуры для мирового чемпионата рабочих профессий.

14:30
Фотограф из Зеленодольского района получила всероссийское признание

Школьница Рената Хакетдинова победила в конкурсе «LIFE-ФОТО» творческого молодежного проекта «Поколение М».

14:22
Минниханов: Движение WorldSkills оказывает плодотворное влияние на развитие рабочих профессий

Президент РТ поблагодарил за поддержку Владимира Путина и руководство WorldSkills International.

14:20
На «Крутушке» прочтут лекцию о взгляде на русскую культуру «глазами пищи»

В рамках фестиваля состоится этнографическая конференция «Практическое применение традиционных знаний в современном мире».

14:10
Тимур Нагуманов опубликовал приглашение на выборы в Госсовет РТ с поющим эчпочмаком

Треугольник в тюбетейке по ходу песни называет себя «идеальным кандидатом».

14:09
Две иномарки вылетели в кювет после столкновения на трассе в Татарстане

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате аварии никто не пострадал.

14:00
Голикова в Казани: Идея WorldSkills увлекла российскую молодежь

Вице-премьер России напомнила, что почти 60% школьников выбирают колледжи.

13:54
Президент РТ: Чемпионат мира WorldSkills – прекрасная возможность достойно представить Россию

Ожидается, что в Казань на чемпионат приедет более 200 тыс. гостей, отметил Рустам Минниханов.

13:40
Прямую трансляцию церемонии открытия WorldSkills Kazan покажут на телеканале «Россия 24»

Церемония стартует в 19 часов на стадионе «Казань Арена».

13:34
Строительство первого этапа Большого Казанского кольца в столице Татарстана завершат в 2020 году

Первый этап предполагает строительство участка протяженностью 800 метров от ул. Булатова до ул. Борисковская.

События