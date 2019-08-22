Голикова: Более 17 тыс. россиян старшего возраста повысили квалификацию по стандартам WorldSkills

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Повышение квалификации по стандартам WorldSkills прошли более 17 тыс. россиян старшего возраста. Такие цифры назвала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на стартовой пресс-конференции в выставочном центре «Казань Экспо».

«На сегодняшний день в России более 17 тысяч граждан после 50 лет заявились в центры профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills. Мы делаем это впервые, стартовали только в феврале, но уже наблюдаем эту активность», — сказала Голикова.

Спецпрограмма профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста реализуется союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Средства на нее выделяются в рамках подпроекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография».

По всей стране работают более 450 центров допобразования и повышения квалификации на безвозмездной основе. В зависимости от программы обучение длится от 72 до 144 часов.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что идея WorldSkills увлекла российскую молодежь. Почти 60% школьников выбирают обучение в колледжах.

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