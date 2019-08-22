Участник WorldSkills 2017, ставший экспертом на нынешнем ЧМ, пожелал участникам не бояться ошибок

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Участник WorldSkills 2017 в компетенции «Столярное дело» Виталий Бондаренко, который в нынешнем чемпионате выступает в качестве эксперта, пожелал участникам первенства идти до конца и не бояться ошибок. Выступление Бондаренко опубликовано в Instagram-аккаунте Правительства России.

Эксперт вспомнил, как сам участвовал в чемпионате в качестве конкурсанта, как ждал объявления результатов и волновался.

«Я желаю, чтобы участники, в первую очередь, всегда шли до конца, независимо от того, какие ошибки они могут совершить», — пожелал Бондаренко. Он отметил, что каждый может совершить ошибку, но главное — верить в себя и в свои силы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, идея WorldSkills увлекла российскую молодежь.

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