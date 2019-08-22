(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Агрызском районе пожарные-добровольцы и работники фермы спасли от огня 60 телят и быков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В минувший вторник днем в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Азево загорелся склад. На место отправились добровольцы из села Красный Бор, Красноборского лесничества, а также местные пожарные», – сообщили в МЧС.

Пламя охватило три сарая. В одном из них находились 20 рулонов сена и две тонны зерна. Во втором – 46 телят, а в третьем содержались 14 быков.

«К появлению огнеборцев пламя полностью охватило первый сарай с сеном и зерном, огонь перекинулся на кровлю сарая с телятами. Два сотрудника сельхозорганизации спешно выводили телят из постройки, добровольцы из пожарной команды к ним присоединились, а также помогли эвакуировать быков из третьего сарая», – рассказали в МЧС.

Пока спасали животных, огонь распространился на все постройки. Первое здание обрушилось, пламя бушевало на кровлях других сараев на площади 350 квадратных метров.

По личной инициативе на помощь к пожарным прибыли добровольные пожарные команды из поселков Ямурзино, Кулегаш, Бима, Кадряково, Пелемеш, Салауши и из Красноборского охотхозяйства.

Спустя полтора часа огнеборцы объявили о ликвидации пожара. Общая площадь горения превысила 550 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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