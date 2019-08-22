Ольга Павлова: Подготовка молодых профессионалов – это наши инвестиции в будущее

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Вопросы трудоустройства молодежи обсудили сегодня на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» представители Международной организации труда и Государственной думы РФ. По словам депутата от Татарстана, члена Комитета Госдумы по труду Ольги Павловой, подготовка молодых профессионалов – одно из необходимых условий для устойчивого развития экономики России.

«Подготовка молодых профессионалов – это наши инвестиции в будущее. Именно поэтому тема подготовки рабочих кадров сегодня была поднята нашими коллегами из Международной организации труда. Молодежь – будущее нашей страны. Очевидно, что молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве», – сказала Павлова.

Депутат Госдумы РФ отметила, что на сегодняшний день молодежь составляет 22% от всего населения России. При этом увеличивается доля молодых людей, выбирающих рабочие профессии.

«Если пять лет назад количество ребят, которые выбирают средние специальные учебные заведения или рабочие профессии, составляло 40%, то сейчас это уже 59%», – пояснила Павлова.

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