Голикова: Число гостей WorldSkills будет сопоставимо с количеством зрителей игр ЧМ-2018 в Казани

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Вице-премьер России Татьяна Голикова сопоставила ожидаемое количество гостей мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 с численностью зрителей игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ заявила сегодня на пресс-конференции в МВЦ «Казань Экспо».

Ожидаемое количество зрителей международного мероприятия достигает 250 тыс. человек, сказала Голикова. «Это сопоставимо с численностью гостей, которые побывали на играх чемпионата мира по футболу в Казани в 2018 году», – заметила она.

По словам вице-премьера, в рамках WorldSkills Kazan 2019 запланировано проведение масштабной деловой программы.

«Проведение подобного рода международных соревнований накладывает на страну-хозяйку большую ответственность», – подчеркнула Голикова.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях.

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