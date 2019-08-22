Аграрии Татарстана выполнили прогнозный показатель по заготовке сенажа

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Аграрии республики заготовили сенажа для животноводства больше, чем планировали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве отметили, что в этом году намечалось заложить 2 млн 697 тыс. тонн сенажа, по состоянию на 22 августа по республике его заготовлено 2 млн 765,4 тыс. тонн.

«Это составляет 102,5% к прогнозу и почти 240 тыс. тонн превышает показатель на аналогичную дату прошлого года», – заметил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в этом году предполагается заготовить 630 тыс. тонн сена, на сегодня заготовлено 483 тыс. тонн или 77% к прогнозу.

Как отметили в министерстве, в текущем году темпы заготовки кормов выше, чем в прошлом году. «На 22 августа в хозяйствах республики грубых и сочных кормов припасено 1 млн 72,2 тыс. тонн кормовых единиц или 18,6 центнера на одну условную голову скота. Показатели на аналогичную дату 2018 года – 1 млн 16,4 тыс. тонн и 17,4 центнера соответственно», – уточнил Сирень Нигматзянов.

Также он добавил, что значительные объемы сенажа заготовили муниципальные районы с высокой плотностью скота.

Так, в Балтасинском районе, где самая высокая плотность скота в республике – 49 голов на 100 га сельхозугодий, заложено 177,2 тыс. тонн сенажа, Атнинском (45 голов скота на 100 га сельхозугодий) – 110 тыс. тонн, Сабинском (42 головы скота на 100 га сельхозугодий) – 145 тыс. тонн.

При этом в Балтасинском районе грубых и сочных кормов заготовлено на одну условную голову скота 20,4 центнера кормовых единиц, Атниинском – 19,4 и Сабинском – 22,1 центнера, сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в этом году планируется на площади 14,2 тыс. га посеять озимые культуры на зеленый корм для скота.

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