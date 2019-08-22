WORLDSKILLS-2019

Динара Прокопьева

22 августа 2019, 15:06

Общество

Саймон Бартли: Россия стремительнее всех вошла в семейство WorldSkills

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Общество

Саймон Бартли: Россия стремительнее всех вошла в семейство WorldSkills

Фото: Салават Камалетдинов

Президент WorldSkills International сказал о повышении интереса к рабочим профессиям в странах, принимающих чемпионат.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). России понадобилось всего семь лет, чтобы присоединиться к движению WorldSkills и стать хозяйкой мирового чемпионата рабочих профессий. Об этом сказал Президент WorldSkills International Саймон Бартли на стартовой пресс-конференции в выставочном центре «Казань Экспо».

«Я поражен тем, что Россия присоединилась к нашему семейству WorldSkills только семь лет назад. Я стал Президентом этой организации восемь лет назад и видел, как Россия подавала заявку, а затем была включена в WorldSkills, участвовала в соревнованиях. Теперь она принимает мероприятие WorldSkills у себя, и это самый короткий период для таких событий», — заявил Бартли.

Он также сказал об эффекте, который отмечают страны после проведения чемпионата, — популярность рабочих профессий. Бартли надеется, что то же самое произойдет и с Россией.

«Что получает страна? Во-первых, повышается осведомленность молодежи и родителей о профессионально-техническом образовании. Отталкиваясь от комментария вице-премьера России скажу, что города и страны, которые принимали WorldSkills, отмечают повышение количества людей, которые выбирали такую профессиональную траекторию. Сейчас 59%, но я буду впечатлен, если в Татарстане и в России в целом повысятся эти цифры», — заключил Президент WorldSkills International .

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что 59% школьников выбирают среднее профессиональное образование и идут на учебу в колледжи.

Россия впервые принимает у себя мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Он пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

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