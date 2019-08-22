Медведев прибыл в Казань на чемпионат WorldSkills

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Правительства страны осмотрит конкурсные площадки WorldSkills Kazan 2019 в международном выставочном центре «Казань Экспо». Здесь же он встретится с участниками турнира из состава сборной России.

«Дмитрий Медведев посетит Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи, где ознакомится с работой тренировочного полигона по компетенциям “Веб-дизайн и разработка“, “Программные решения для бизнеса“, “Мобильная робототехника“», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, Премьер-министр РФ проведет встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Вечером Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, которая пройдет на стадионе «Казань Арена».

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