Илдус Нафиков поздравит детей сотрудников прокуратуры со вступлением в школьную жизнь

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Илдус Нафиков традиционно встретится с первоклассниками - детьми работников прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Встреча состоится 27 августа в 10 часов утра в здании № 14 на Кремлевской улице. Подобные встречи стали традиционными и проводятся уже десять лет в начале учебного года», – рассказал Галиев.

Запланировано, что на встречу приедут более 50 первоклашек из разных районов республики. Для гостей проведут экскурсию по музею ведомства, устроят чаепитие, а также выдадут подарки – наборы школьных принадлежностей.

«Прокуратура РТ уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения. Кроме системной работы по защите интересов несовершеннолетних и молодежи, надзорным ведомством ежегодно проводится конкурс сочинений для старшеклассников», – отметил Галиев.

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