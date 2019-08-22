Минниханов: Движение WorldSkills оказывает плодотворное влияние на развитие рабочих профессий

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Мировой чемпионат WorldSkills даст толчок развитию рабочих профессий в Татарстане, поскольку он привлекает внимание молодежи к востребованным профессиям. Об этом сегодня заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на стартовой пресс-конференции в международном выставочном центре «Казань Экспо».

«Ценным является не только предстоящий чемпионат, но и то плодотворное влияние, которое оказывает движение WorldSkills на развитие рабочих профессий. Отрадно, что мировой опыт, лучшие технологии и мастерство конкурсантов дают возможность привлечь внимание к востребованным профессиям, повысить их популярность. Желаю всем участникам и гостям чемпионата ярких и незабываемых впечатлений от пребывания в Татарстане», – сказал Рустам Минниханов.

Руководитель республики поблагодарил за поддержку Президента РФ и руководство движения WorldSkills International.

«Мы признательны Президенту России Владимиру Путину за создание федерального оргкомитета под председательством Татьяны Голиковой и за оперативное решение на федеральном уровне всех вопросов, которые мы ставили на заседаниях», – отметил Минниханов.

«Коллеги из WorldSkills International поддержали нас в создании самой масштабной в истории движения церемонии открытия чемпионата, которая начнется уже через несколько часов», – добавил он.

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