Голикова в Казани: Россия не считает денег на чемпионат WorldSkills

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Россия выделяла финансовые средства на проведение мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани во время всего периода подготовки. Об этом заявила сегодня заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на стартовой пресс-конференции в выставочном центре «Казань Экспо».

«Мы не считаем денег на этот чемпионат. А если серьезно, у нас достаточно большой вклад федерального Правительства на протяжении всей подготовки к чемпионату», — ответила Голикова на вопрос журналистов о том, сколько средств потрачено на чемпионат WorldSkills в Казани.

Она добавила, что работодатели, заинтересованные в квалифицированных кадрах, также вложились в создание инфраструктуры для чемпионата. Отдельно вице-премьер сказала о финансовой поддержке со стороны Татарстана.

«Безусловно, участвует республика. В этом смысле нам повезло, что это Казань и Республика Татарстан, потому что по российскому законодательству только регион-донор может позволить себе дополнительные траты, чтобы участвовал не только федеральный бюджет», — подчеркнула Голикова.

Мировой чемпионат WorldSkills стартует в Казани сегодня и продлится до 27 августа включительно.

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