Фотограф из Зеленодольского района получила всероссийское признание

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Школьница из села Бело-Безводное Зеленодольского района Татарстана – 15-летняя Рената Хакетдинова стала победителем конкурса «LIFE-ФОТО» творческого молодежного проекта «Поколение М». За атмосферные снимки победительница получила возможность бесплатно пройти стажировку у лучших фоторепортеров культурного проекта «Русс Пресс Фото» в Москве.

«Первое место присуждено очень творческому снимку Ренаты. Только о редких фотографиях хочется сказать, что они фотографичны. Их главное достоинство – их мимолетность, их нельзя повторить, они уникальны в своем состоянии. Эта фотография из таких. Фотография смотрится с эффектом присутствия, как кино», – отметил наставник проекта «Поколение М» – известный фотожурналист Василий Прудников.



Несмотря на свой юный возраст, Рената имеет за плечами большой опыт работы в фотоделе и журналистике. Девушка четыре года является главным редактором детского телевидения «ТВОЕ ТВ», автором исследовательской работы по фотографии и уже проводит свой курс по фотомастерству в школе телевидения.

«Впервые взяла в руки фотоаппарат в пять лет. Близкие заметили мой интерес к фото- и видеотехнике, мама учила основам операторского мастерства, старшая сестра подсказывала и давала советы по обработке. Пару лет назад взялась за фотодело серьезно, решила, что это именно то, с чем я хочу связать свою будущую работу. Победа в проекте дала мне уверенность, что я работаю на достойном уровне. Это отличная возможность поучиться у профессионалов в самом сердце страны», – прокомментировала свою победу девушка.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею развития творческих и интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram’е – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в живые деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 млн рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.