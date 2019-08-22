Голикова в Казани: Идея WorldSkills увлекла российскую молодежь

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Российская молодежь активно продвигает движение WorldSkills. Об этом заявила сегодня заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на стартовой пресс-конференции в выставочном центре «Казань Экспо».

«Движение WorldSkills буквально поразило нашу молодежь. Наши ребята не просто пытаются быть активными, они продвигают это движение вперед», — сказала российский вице-премьер.

Она отметила, что 59% школьников выбирают среднее профессиональное образование. В будущем это число будет расти, поскольку в России набирает оборот нацпроект «Образование» с подпроектом «Молодые профессионалы».

«В предстоящие годы у нас будет создана сеть из не менее чем 100 центров опережающей профессиональной подготовки, которая будет координировать работу по профессиям будущего, которые востребованы на рынке труда России. Такие центры в 2019 году будут созданы в 14 регионах страны», — заявила Голикова.

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