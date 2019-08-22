Татар-информ

22 августа 2019, 12:30

Экономика и финансы

Tele2 гарантирует жителям Татарстана лучшую цену

Экономика и финансы

Tele2 гарантирует жителям Татарстана лучшую цену

Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн+», который теперь подстраивается под потребности клиента.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 запускает рекламную кампанию «Гарантия лучшей цены». Она направлена на поддержку выгодного по цене и наполнению тарифного предложения.

При помощи роликов на ТВ и ярких баннеров на главных улицах городов республики Tele2 рассказывает жителям о тарифах с гарантией лучшей цены и бесплатных возможностях, которые доступны клиентам оператора.

Так, в Татарстане Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн+», который теперь подстраивается под потребности клиента. Стартовые условия тарифа таковы: за 350 рублей в месяц пользователи получают 20 Гб интернет-трафика и 600 минут на все номера России. При этом через 25 дней система «умный тариф» в личном кабинете предложит абоненту индивидуальные параметры без изменения абонентской платы. Важно, что клиент сам принимает решение, согласиться ли на новые условия.

Кроме того, компания включила Instagram в пакет соцсетей и мессенджеров (дополнительно к VK, FB, WhatsApp, «Там-там») с не тарифицируемым интернет-трафиком. При помощи бесплатного сервиса «Делись ГБ» пользователи получили возможность переводить гигабайты клиентам Tele2 всей страны. Перенос неизрасходованных пакетов минут и трафика на следующий месяц стал доступен и новым абонентам при подключении к Tele2 и переходе от другого оператора. А любители зарубежного отдыха оценят, что в пакет включены исходящие звонки из Финляндии и Черногории в Россию и один день бесплатного доступа в интернет в роуминге.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Стратегия “Другие правила” позволяет нам максимально гибко подходить к формированию тарифных предложений — с учетом запросов и ожиданий наших абонентов. Мы регулярно анализируем обратную связь и обновляем продуктовую линейку, с одной стороны, сохраняя преимущества действующих тарифов, и с другой — дополняя их новыми удобными решениями. Такими как, например, перенос остатков при переходе абонентов в сеть Tele2 от других операторов или возможность делиться гигабайтами с друзьями из других регионов. При этом мы по-прежнему гарантируем лучшее соотношение цены и качества услуг сотовой связи в регионе, и наши абоненты всегда могут в этом убедиться».

Также тариф «Мой онлайн+» по-прежнему включает бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут, возможность при нулевом или отрицательном балансе пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс».

По данным исследования, проведенного ООО «Areнтство мapкетинговых решений ФДФ» 18 июля 2019 года в регионах, где Tele2 оказывает услуги мобильной связи, компания воспринимается как оператор с самыми низкими ценами во всех регионах своего присутствия.


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