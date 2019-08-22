Президент РТ: Чемпионат мира WorldSkills – прекрасная возможность достойно представить Россию

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 – возможность достойно представить Россию. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на стартовой пресс-конференции в «Казань Экспо».

«Это прекрасная возможность достойно представить нашу страну. Мы сделаем все, чтобы гости, которые приедут к нам на мировой чемпионат, остались довольны и еще много раз к нам возвращались», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов отметил, что как только Россия получила право проведения чемпионата мира WorldSkills 2019, а Казань – принимать его, сразу же началась работа по подготовке масштабного мероприятия.

Он упомянул, что специально для проведения чемпионата был построен крупнейший в ПФО международный выставочный центр «Казань Экспо», создана другая необходимая инфраструктура. Кроме того, подготовлены 3,5 тыс. волонтеров из 41 страны и 85 регионов России.

«Подготовлена Деревня Универсиады. Мы хотели, чтобы она стала не только местом проживания, но и отдыха. На чемпионат приедет очень много гостей - более 200 тыс. И вся инфраструктура готова к их приему. Это и аэропорт, и железнодорожный вокзал, гостиницы, дороги, культурные и спортивные объекты», – заключил Президент РТ.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет 22 – 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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