Две иномарки вылетели в кювет после столкновения на трассе в Татарстане

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). «Опель» и «Вольво» вылетели в кювет после серьезной аварии на трассе в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы ДТП.

«Авария произошла накануне днем на автодороге Альметьевск – Набережные Челны в Заинском районе республики. Тут дорогу не поделили две легковушки – "Опель" и "Вольво"», – уточнили свидетели аварии.

Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги на обочину и съехали в кювет. Несмотря на серьезные повреждения, которые получили машины, в аварии никто не пострадал.

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