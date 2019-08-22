МЧС Татарстана напоминает правила безопасности при тумане и сильном ветре

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В МЧС Татарстана напомнили жителям и гостям республики о правилах безопасности при тумане, грозе и сильном ветре.

«Сегодня с 18.00 и до вечера пятницы, 23 августа, на территории Республики Татарстан местами ожидаются гроза с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с, а ночью и утром возможен туман», – рассказали ИА «Татар-информ» в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

В МЧС республики напоминают, что гроза, туман и сильный ветер могут быть очень опасны. Так, при усилении ветра желательно ограничить выход из зданий. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. На улице рекомендовано находиться вдали от стен домов, рекламных щитов и вывесок, а также высоких деревьев и линий электропередачи.

При тумане автомобилистам не стоит покидать пределы населенных пунктов, на трассе нужно выбирать безопасную скорость движения, избегая резких торможений и маневров. Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге и использовать на одежде световозвращающие элементы.



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