Прямую трансляцию церемонии открытия WorldSkills Kazan покажут на телеканале «Россия 24»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Телеканал «Россия 24» покажет прямую трансляцию церемонии открытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

«Сегодня в 19.00 на телеканале “Россия-24“ в прямом эфире будет проходить трансляция церемонии открытия WorldSkills. Продлится она от начала до конца – до 21.30», – отметил собеседник агентства, пояснив, что договоренность о трансляции была достигнута в ходе личной встречи Президента РТ Рустама Минниханова с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым.

Помимо трансляции церемонии открытия, телеканал покажет прямые включения из международного выставочного центра «Казань Экспо», где развернутся основные соревновательные площадки чемпионата. В павильоне будет работать выездная студия «России 24». Телеканал будет транслировать и церемонию закрытия чемпионата, которая состоится 27 августа, добавил Гималтдинов.

Кроме того, посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 можно на официальном сайте соревнований.

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