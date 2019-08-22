Татьяне Голиковой показали уникальный костюм для подготовки рабочих кадров в «Татнефти»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). С уникальными разработками в области подготовки рабочих кадров в Татарстане познакомилась вице-премьер России Татьяна Голикова на площадке соревнований мирового чемпионата WorldSkills. В числе прочего заместителю главы Правительства РФ показали костюм, который позволяет имитировать различные нагрузки. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Во время обхода “Казань Экспо” Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел Татьяну Голикову к стенду “Татнефти”, где представлены разработки компании в области подготовки кадров. У “Татнефти” один из лучших центров подготовки кадров в стране, где используются новейшие технологии по подготовке специалистов. Голиковой показали костюм, который дает возможность почувствовать нагрузки, которые испытывает бурильщик», – сказала Галимова. По ее словам, таких костюмов в России всего три.

На стадионе «Казань Арена» сегодня пройдет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

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