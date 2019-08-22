Татар-информ

22 августа 2019, 12:30

Официальная хроника

Татьяне Голиковой показали уникальный костюм для подготовки рабочих кадров в «Татнефти»

Рекомендуем

Официальная хроника

Татьяне Голиковой показали уникальный костюм для подготовки рабочих кадров в «Татнефти»

Фото: Владимир Васильев

Вице-премьер РФ прибыла в Казань для участия в открытии WorldSkills 2019.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). С уникальными разработками в области подготовки рабочих кадров в Татарстане познакомилась вице-премьер России Татьяна Голикова на площадке соревнований мирового чемпионата WorldSkills. В числе прочего заместителю главы Правительства РФ показали костюм, который позволяет имитировать различные нагрузки. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Во время обхода “Казань Экспо” Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел Татьяну Голикову к стенду “Татнефти”, где представлены разработки компании в области подготовки кадров. У “Татнефти” один из лучших центров подготовки кадров в стране, где используются новейшие технологии по подготовке специалистов. Голиковой показали костюм, который дает возможность почувствовать нагрузки, которые испытывает бурильщик», – сказала Галимова. По ее словам, таких костюмов в России всего три.

На стадионе «Казань Арена» сегодня пройдет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в открытии WorldSkills 2019
Новости дня
13:20
На фестивале «Крутушка» выступят музыкант из Индии, квартет из Франции и певица из Венгрии

XI Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится с 23 по 25 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».

13:06
На WorldSkills учли особенности медицинского обеспечения для делегатов из мусульманских стран

Медицинское обеспечение на соревнованиях организуют, учитывая опыт проведения WorldSkills в Абу-Даби в 2018 году.

12:50
На чемпионат WorldSkills закуплено 2 тыс. устройств для вытаскивания заноз

Чаще всего на чемпионате регистрируются производственные травмы, такие как порезы и занозы.

12:34
Ленар Сафин: В Казанской агломерации до нормативного состояния доведено более 82% дорог
12:30
Татьяне Голиковой показали уникальный костюм для подготовки рабочих кадров в «Татнефти»

Вице-премьер РФ прибыла в Казань для участия в открытии WorldSkills 2019.

12:21
Условный срок получил житель Казани, который избил соседа из-за парковки

37-летний казанец раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.

12:18
Во время открытия и закрытия WorldSkills на «Казань Арене» развернут 10 медпунктов

Церемонии пройдут 22 и 27 августа в 18.00.

12:10
Минмол РТ: Молодежный парламент будет опорой для Госсовета Татарстана

Выборы в Молодежный парламент пройдут параллельно с выборами в Госсовет республики.

12:00
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в открытии WorldSkills 2019

Церемония открытия мирового чемпионата по рабочим профессиям состоится на стадионе «Казань Арена».

11:52
На объектах WorldSkills будут дежурить 120 медработников
11:48
Фомин: Мы впервые получим полный срез участия молодежи на выборах в Госсовет РТ

Технология «Мобильный избиратель» позволит студентам проголосовать по месту нахождения.

11:35
Юный велосипедист получил травмы, попав под колеса внедорожника в Казани

Наезд на 16-летнего подростка произошел накануне около девяти часов вечера во дворе одного из домов по улице Фучика.

11:32
В Татарстане ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» выполнен на 65%

В республике в реализации национального проекта участвуют Казанская, Набережночелнинская и Нижнекамская агломерации.

11:16
«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста

Лот на аукционе ушел за 85 тыс. рублей, Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тыс. рублей.

11:15
Авторы граффити очистили от своих «картин» прогулочную зону озера Кабан в Казани

Помощник Президента РТ Наталия Фишман устроила прямую трансляцию с места отработки наказания.

11:12
Для оказания первой помощи на каждой компетенции WorldSkills задействуют 72 волонтера-медика

Всего на площадках чемпионата будут работать 183 медицинских волонтера.

11:00
Эксперты назвали самые популярные у казанцев песни этого лета

В числе музыкальных фаворитов жителей татарстанской столицы оказались Billie Eilish, Тима Белорусских и HammAli & Navai.

10:52
Народные танцы и Сабантуй: политехнический лицей № 182 принял участников WorldSkills из Китая

Лицей Кировского района Казани стал участником проекта «Одна школа — одна страна» чемпионата мира по профмастерству.

10:44
Франция изучит опыт Татарстана в части поддержки молодых матерей после декретного отпуска

Министр труда Франции Мюриель Пенико приехала в Казань для участия в мероприятиях чемпионата мира WorldSkills-2019.

10:34
Правительство Татарстана создаст фонд по достройке проблемных домов

Застройщиком проблемных объектов за счет средств бюджетов РФ и РТ станет новый Фонд защиты прав участников долевого строительства.

10:20
Во время «Вкусной Казани» для транспорта перекроют проезд вокруг Чаши

Ограничение будет действовать с 23 по 25 августа.

10:09
В Чистополе минивэн сбил ребенка, который неожиданно выехал на велосипеде на дорогу

В результате аварии 9-летний велосипедист получил различные травмы.

10:08
Минниханов предложил помощь Франции в организации чемпионата мира WorldSkills в 2023 году

Представители регионов Франции обсудят возможность заключения соглашений о сотрудничестве с Татарстаном.

09:49
Пожилого мужчину, который заблудился в лесу, спасли в Татарстане

70-летний пенсионер оставил машину на обочине и ушел в лес, но путь обратно найти уже не смог.

09:40
В Советском районе Казани появятся улицы Алмазная и Алтын

Пять новых улиц формируют в жилом массиве Султан Ай.

События