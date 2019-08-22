Условный срок получил житель Казани, который избил соседа из-за парковки

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Условный срок получил 37-летний житель Казани, который жестоко избил соседа из-за парковки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 17 мая 37-летний житель Казани, находясь возле дома на улице Декабристов, поссорился с местным жителем из-за парковочного места. В результате конфликта подсудимый нанес мужчине не менее семи ударов кулаком по лицу», – рассказал агентству Галиев.

В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Дебошира задержали. Вину свою он признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.



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