На WorldSkills учли особенности медицинского обеспечения для делегатов из мусульманских стран

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Медицинское обеспечение на чемпионате WorldSkills организуют, учитывая требования участников из мусульманских стран. Об этом рассказал главный врач чемпионата WorldSkills Дмитрий Лопушов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы, конечно, изучили опыт проведения прошлых чемпионатов, все документы, все обращения за медицинской помощью. На последнем чемпионате в Абу-Даби тоже присутствовала делегация Министерства здравоохранения РТ. Там страна с явными исламскими традициями, и там были предусмотрены отдельные бригады для женщин и отдельные для мужчин. Мы это тоже учли, у нас это тоже предусмотрено», — отметил спикер.

Для обеспечения безопасности и медицинской помощи на объектах проведения чемпионата WorldSkills привлечено 120 медработников и 183 медицинских волонтера.



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