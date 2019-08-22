Минмол РТ: Молодежный парламент будет опорой для Госсовета Татарстана

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Молодежный парламент Татарстана будет представлять интересы молодежи и станет инструментом воспитания правовой грамотности татарстанцев. Об этом на заседании Открытого штаба наблюдателей заявила заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Анна Захматова.

«Мы очень надеемся, что Молодежный парламент, как и в предыдущие созывы, будет действительно опорой для Госсовета РТ, а для нас — неким инструментом воспитания правовой грамотности молодежи», — подчеркнула Захматова.

По ее словам, Общественная молодежная палата при Госсовете РТ формируется уже не первый год, чтобы представлять интересы молодежи. В этом году она получила новое название — Молодежный парламент.

Выборы в Молодежный парламент впервые пройдут в формате онлайн-голосования за кандидатов, которое стартовало сегодня. Проголосовать можно на портале госуслуг в разделе «Опросы жителей». Отдать голос можно за нескольких кандидатов — голосование является рейтинговым, рассказал председатель Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ Ильдар Суфияров.

На 100 мест в Молодежном парламенте претендуют 444 кандидата в возрасте от 14 до 30 лет. В его состав войдут представители трех категорий: самовыдвиженцы, представители муниципальных районов и молодежных организаций.

Сегодня также стартуют дебаты кандидатов в Молодежный парламент. Они пройдут до 6 сентября в Казани, Альметьевске, Буинске, Набережных Челнах и Чистополе. В рамках мероприятий кандидаты представят себя и свою предвыборную программу. Жители городов смогут задать будущим парламентариям интересующие вопросы и тем самым решить, за кого голосовать.

Выборы в Молодежный парламент проходят параллельно выборам в Госсовет РТ VI созыва, которые состоятся 8 сентября.

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