Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в открытии WorldSkills 2019

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова прибыла в Казань с рабочей поездкой. В международном аэропорту «Казань» ее встретили Президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Главная цель рабочей поездки – участие в церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills», – отметили в пресс-службе.

Сразу по прибытии Татьяна Голикова в сопровождении Рустама Минниханова отправилась на площадку международного выставочного центра «Казань Экспо», где ознакомилась с готовностью соревновательных площадок чемпионата.

Кроме того, сегодня в первой половине дня Татьяна Голикова даст открывающую пресс-конференцию. Ожидается, что в пресс-конференции также примут участие президент WorldSkills International Саймон Бартли, Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

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