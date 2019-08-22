На чемпионат WorldSkills закуплено 2 тыс. устройств для вытаскивания заноз

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Для участников чемпионата WorldSkills закупили 2 тыс. устройств для вытаскивания заноз. Об этом сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РТ по иммунопрофилактике, главный врач чемпионата WorldSkills Дмитрий Лопушов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«По занозам — это отдельная история. Это требование WorldSkills, и мы искали, нашли, купили. Это очень интересный инструмент, и мы теперь его взяли на активное вооружение», — отметил спикер.

Он также рассказал, что самые основные травмы на чемпионате – производственные: порезы, занозы и мелкие ожоги.

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