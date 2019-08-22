Фомин: Мы впервые получим полный срез участия молодежи на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Новые технические возможности для голосования на выборах в Государственный Совет Республики Татарстан позволят узнать политические предпочтения молодежи. Об этом заявил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин на заседании Открытого штаба наблюдателей.

«На прошлых выборах мы теряли достаточно много голосов молодых людей, поскольку не все могли выехать по месту прописки и проголосовать: нужно было сначала ехать туда, потом обратно, теряется время и средства, возникают неудобства для учебного процесса. В этом году мы впервые получим срез настроений молодежи, узнаем, как они голосуют, какие имеют политические и личностные предпочтения по кандидатам», — отметил Фомин.

Отдать голос за кандидатов в депутаты по месту нахождения позволили новые формы голосования, в частности, технология «Мобильный избиратель». Особенно это будет удобно для иногородних студентов, которые смогут проголосовать без временных и финансовых затрат, считает зампредседателя ЦИК РТ Олег Сквордяков. Технология уже использовалась на выборах Президента России, на выборах в Госсовет РТ она будет использоваться впервые, добавил он.

Воспользоваться системой может любой желающий. Для этого до 4 сентября нужно лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, обратиться с заявлением в любую территориальную избирательную комиссию. Также заявление можно написать в МФЦ республики или воспользоваться онлайн-сервисом госуслуг. С 28 августа по 4 сентября заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию, сообщил зампредседателя ЦИК РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета республики VI созыва состоятся 8 сентября. Голосование пройдет на 2,8 тыс. участков.

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