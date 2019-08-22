Во время открытия и закрытия WorldSkills на «Казань Арене» развернут 10 медпунктов

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Во время открытия и закрытия WorldSkills на стадионе «Казань Арена» развернут 10 медицинских пунктов, а также организуют дежурство 11 бригад СМП и 15 мобильных бригад. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«За каждой мобильной медицинской бригадой закреплены конкретные зоны объекта. Стадион зонирован аналогичным образом, бригада курсирует и осматривает свой периметр, есть прикрепленный медицинский пункт, есть закрепленная бригада скорой медицинской помощи, чтобы вывезти пациента в максимально короткие сроки в случае необходимости транспортировки в стационар», — сообщил спикер.

Церемонии открытия и закрытия пройдут 22 и 27 августа в 18.00.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», по направлению «медицинское обеспечение» в мировом чемпионате WorldSkills 2019 примут участие 183 волонтера.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.