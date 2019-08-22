На объектах WorldSkills будут дежурить 120 медработников

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Для обеспечения безопасности и медицинской помощи на объектах проведения чемпионата WorldSkills привлечено 120 медработников и 183 медицинских волонтера. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Медицинское обеспечение будет представлено работой мобильных медицинских бригад. Всего в медицинском обеспечении задействовано 120 человек без учета бригад скорой медицинской помощи. Значительная часть медицинских работников принимала участие в медицинском обеспечении Универсиады — 2013, Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу — 2018», — сообщил спикер.

Фатихов отметил, что с медработниками проведено дополнительное обучение по вопросам инфекционных заболеваний, неотложной помощи, вопросам профилактики и оказания медицинской помощи при производственном травматизме.

В состав мобильных бригад входят врач и фельдшер, которые обеспечены сумкой-укладкой. В состав медицинских пунктов входят врач, медсестра и волонтер-медик. Также привлекаются бригады скорой помощи и стационары города.

Всего на объектах проведения чемпионата организована работа 8 медпунктов, 8 мобильных бригад скорой помощи и Центра медицинских катастроф.

По направлению «медицинское обеспечение» в чемпионате принимают участие 183 волонтера, из них — 123 обучающиеся КГМУ, 5 обучающиеся Казанского медколледжа и 55 сотрудников медицинских организаций и иногородние волонтеры.

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