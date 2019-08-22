Для оказания первой помощи на каждой компетенции WorldSkills задействуют 72 волонтера-медика

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). По направлению «медицинское обеспечение» в мировом чемпионате WorldSkills 2019 примут участие 183 волонтера. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«На каждой компетенции запланирована работа 72 медицинских волонтеров для информирования и координации оказания первой медицинской помощи», — добавил спикер.

Кроме того, дополнительно еще 50 волонтеров из Казанского государственного медицинского университета (из них 11 иностранных студентов) будут участвовать в чемпионате в качестве волонтеров.

«Конкурсанту, которому необходима первая помощь, ее оказывает волонтер-медик. То есть залепить ранку пластырем, при необходимости наложить повязку – это та работа, которую могут оказывать волонтеры-медики. Все они, в основном, студенты различных курсов медицинского университета, поэтому им даем возможность реально заняться своей будущей профессией — оказать именно первую помощь», — уточнил главный внештатный специалист Минздрава Дмитрий Лопушов.

Как рассказали спикеры, большинство волонтеров-медиков обладают знанием иностранных языков для снятия языкового барьера между пациентами и врачами.

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