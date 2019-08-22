Народные танцы и Сабантуй: политехнический лицей № 182 принял участников WorldSkills из Китая

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Участник проекта «Одна школа — одна страна», политехнический лицей № 182 Кировского района Казани принял у себя делегацию из Китая. В числе гостей лицей посетил президент WorldSkills International Саймон Бартли.

«Мы рады присоединиться к проекту “Одна школа — одна страна”, потому что у нас есть возможность насладиться этим праздником, а также познакомиться с культурой и традициями Татарстана и России. В школе нам показали разные варианты того, чем могут заниматься дети, и нам удалось познакомиться с жизнью школы, нас впечатлили те поделки, которые дети делают своими руками», — рассказал представитель китайской делегации Ликсин Джанг.

Он добавил, что у Татарстана и Китая много общего в подходе к обучению детей, потому что дети учатся танцам, пению и прикладному искусству.

Команде из Поднебесной показали культуру и быт Татарстана, празднование Сабантуя. Представители китайской команды приняли участие в различных соревнованиях на импровизированном майдане. Гости перетягивали канат, били с закрытыми глазами по ведрам и собирали картошку.

«Больше всего мне сегодня понравился Сабантуй — это здорово, когда ты можешь принять участие в таком количестве различных конкурсов. Хотелось бы отметить, что у нас в Китае есть похожие национальные праздники и люди любят их отмечать так же весело, как и у вас», — поделелилась член китайской сборной Дан Ши.

Кроме того, делегация Китая ознакомилась с выставкой работ детей «Мозаика Поволжья», выучила русские народные песни, приготовила национальное татарское блюдо — треугольники и сделала поделки под руководством педагогов и учеников лицея.

«Благодаря сегодняшней встрече мы обрели новых друзей, завели новые знакомства, познакомились с Шанхаем и надеемся, что представители Китая пригласят нас на их WorldSkills. Подобные встречи держат нас в тонусе и позволяют педагогическому коллективу и детям предстать единой командой», — отметил директор политехнического лицея № 182 Руслан Дуженков.

В рамках проекта «Одна страна — одна школа» за каждым учебным заведением закреплены делегации разных стран мира, во время WorldSkills они посетят школы и лицеи Казани.

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