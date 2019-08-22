Строительство первого этапа Большого Казанского кольца в столице Татарстана завершат в 2020 году

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Строительство первого этапа Большого Казанского кольца, которое началось в июле текущего года, завершат в 2020 году. Об этом в интервью газете «Республика Татарстан» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.



«Длина этой первой “дуги” почти 27 км. Общая стоимость работ на данном этапе, включая такой сложнейший объект, как путепровод на пересечении с Фермским шоссе, – 2,241 млрд рублей. Оставшаяся сумма финансирования и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2020 год», – рассказал глава Миндортранса РТ.



Сафин напомнил, что на первый этап строительства кольца протяженностью 800 метров (от улицы Мидхата Булатова до Борисковской) Татарстан этим летом в рамках нацпроекта дополнительно получил 350 млн рублей по соглашению с Росавтодором. «Еще столько же выделено из бюджета республики, – добавил он. – На выходе мы получим магистральную улицу общегородского значения первого класса с непрерывным движением. Это шесть полос для автомобилей, разделенных современной трамвайной линией, и тротуары шириной от двух до 4,5 метра».



Министр отметил, что в дальнейшем этот участок Большого казанского кольца продолжат и свяжут проспект Победы с промышленной зоной между озером Кабан и берегом Волги, что позволит казанцам быстрее добираться до центра города.

«Строительство БКК началось задолго до появления нацпроектов, в 2010 году, а задумано, к слову, было еще в глубоко советское время. Значительная часть работ была проведена на уже имеющихся участках в ходе подготовки к Универсиаде 2013 года: расширили проезжую часть, запустили скоростной трамвай и, самое главное, построили развязки в местах пересечения основных транспортных потоков», – уточнил Сафин.



Соглашение с Росавтодором о предоставлении дополнительного федерального финансирования на проведение капиталоемких мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключили 15 российских субъектов, в том числе и Татарстан.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко включить в федеральный план по подготовке и проведению 100-летия ТАССР строительство Большого казанского кольца.

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