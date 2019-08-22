В Татарстане до конца 2019 года отремонтируют 457 улиц и обновят 613 дворов

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В населенных пунктах Татарстана до конца текущего года будет отремонтировано более 400 улиц и благоустроено свыше 600 дворов. Об этом в интервью газете «Республика Татарстан» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.



В Татарстане помимо нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется региональная программа дорожных работ, отметил глава Миндортранса РТ. «До конца нынешнего сезона планируем привести в нормативное состояние 457 улиц, а также обновить 613 дворовых территорий. И то и другое идет в тесной связке и ощутимо меняет в лучшую сторону жизнь горожан», – добавил он.



По словам Сафина, в Татарстане в этом году по программе дорожных работ (без учета реализации нацпроекта) планируется построить и реконструировать около 300 км автодорог, три путепровода и семь мостов. «Дороги, в частности, строятся к 11 населенным пунктам и 49 фермерским хозяйствам – это более 31 км. Еще свыше 26 км – это 33 подъездные дороги к садовым обществам. Кроме того, уже к началу лета мы отремонтировали 18 подъездных путей протяженностью 22 км к детским оздоровительным лагерям», – констатировал он.

В прошлом году в Татарстане дорогами с твердым покрытием были соединены 28 населенных пунктов, их протяженность составила 69 км.

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