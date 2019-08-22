Ленар Сафин: В Казанской агломерации до нормативного состояния доведено более 82% дорог

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Казанской агломерации до нормативного состояния доведено более 82% дорог. Об этом в интервью газете «Республика Татарстан» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.



«Еще два года назад этот показатель не превышал 65%. Из почти 5,4 млрд рублей, выделенных в 2019 году на дороги (по нацпроекту – прим. Т-и), самой крупной у нас агломерации направлено более половины – 2,35 млрд рублей, в том числе миллиард – из республиканского бюджета», – рассказал глава Миндортранса РТ.



По словам Сафина, в Казани в настоящее время полностью ремонтируются 55 улиц, в том числе Алафузова, Краснококшайская, Монтажная, Ударная, Родина, а на 11 улицах обновляются тротуары. «Практически в идеальное состояние приведены более 130 дорожных объектов, находящихся на маршрутах участников и гостей мирового чемпионата профессионального мастерства», – подчеркнул он.

Татарстан с этого года участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализуется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

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