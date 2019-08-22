Франция изучит опыт Татарстана в части поддержки молодых матерей после декретного отпуска

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Министерство труда Франции изучит опыт Татарстана в части оказания поддержки молодым матерям, которые выходят на работу после декретного отпуска. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«У министра труда Франции Мюриель Пенико сегодня была деловая встреча с министром труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмирой Зариповой. Министерство труда Франции заинтересовалось опытом Татарстана в части оказания помощи и поддержки молодым мамам по их адаптации в трудовых коллективах после выхода на работу из декретного отпуска», – сказала Галимова.

По ее словам, специалистов из Франции также заинтересовал опыт Татарстана в части поддержки разных социальных слоев населения, которая реализуется в рамках нацпроектов. «Опыт республики в части социальной поддержки вызвал интерес у представителей Франции, они захотели подробно его изучить, чтобы потом применить у себя в стране», – отметила собеседница агентства.

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