Татар-информ

22 августа 2019, 10:44

Общество

Франция изучит опыт Татарстана в части поддержки молодых матерей после декретного отпуска

Рекомендуем

Общество

Франция изучит опыт Татарстана в части поддержки молодых матерей после декретного отпуска

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Министр труда Франции Мюриель Пенико приехала в Казань для участия в мероприятиях чемпионата мира WorldSkills-2019.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Министерство труда Франции изучит опыт Татарстана в части оказания поддержки молодым матерям, которые выходят на работу после декретного отпуска. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«У министра труда Франции Мюриель Пенико сегодня была деловая встреча с министром труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмирой Зариповой. Министерство труда Франции заинтересовалось опытом Татарстана в части оказания помощи и поддержки молодым мамам по их адаптации в трудовых коллективах после выхода на работу из декретного отпуска», – сказала Галимова.

По ее словам, специалистов из Франции также заинтересовал опыт Татарстана в части поддержки разных социальных слоев населения, которая реализуется в рамках нацпроектов. «Опыт республики в части социальной поддержки вызвал интерес у представителей Франции, они захотели подробно его изучить, чтобы потом применить у себя в стране», – отметила собеседница агентства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Авторы граффити очистили от своих «картин» прогулочную зону озера Кабан в Казани

Новости дня
11:52
На объектах WorldSkills будут дежурить 120 медработников
11:48
Фомин: Мы впервые получим полный срез участия молодежи на выборах в Госсовет РТ

Технология «Мобильный избиратель» позволит студентам проголосовать по месту нахождения.

11:35
Юный велосипедист получил травмы, попав под колеса внедорожника в Казани

Наезд на 16-летнего подростка произошел накануне около девяти часов вечера во дворе одного из домов по улице Фучика.

11:32
В Татарстане ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» выполнен на 65%

В республике в реализации национального проекта участвуют Казанская, Набережночелнинская и Нижнекамская агломерации.

11:16
«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста

Лот на аукционе ушел за 85 тыс. рублей, Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тыс. рублей.

11:15
Авторы граффити очистили от своих «картин» прогулочную зону озера Кабан в Казани

Помощник Президента РТ Наталия Фишман устроила прямую трансляцию с места отработки наказания.

11:12
Для оказания первой помощи на каждой компетенции WorldSkills задействуют 72 волонтера-медика

Всего на площадках чемпионата будут работать 183 медицинских волонтера.

11:00
Эксперты назвали самые популярные у казанцев песни этого лета

В числе музыкальных фаворитов жителей татарстанской столицы оказались Billie Eilish, Тима Белорусских и HammAli & Navai.

10:52
Народные танцы и Сабантуй: политехнический лицей № 182 принял участников WorldSkills из Китая

Лицей Кировского района Казани стал участником проекта «Одна школа — одна страна» чемпионата мира по профмастерству.

10:44
Франция изучит опыт Татарстана в части поддержки молодых матерей после декретного отпуска

Министр труда Франции Мюриель Пенико приехала в Казань для участия в мероприятиях чемпионата мира WorldSkills-2019.

10:34
Правительство Татарстана создаст фонд по достройке проблемных домов

Застройщиком проблемных объектов за счет средств бюджетов РФ и РТ станет новый Фонд защиты прав участников долевого строительства.

10:20
Во время «Вкусной Казани» для транспорта перекроют проезд вокруг Чаши

Ограничение будет действовать с 23 по 25 августа.

10:09
В Чистополе минивэн сбил ребенка, который неожиданно выехал на велосипеде на дорогу

В результате аварии 9-летний велосипедист получил различные травмы.

10:08
Минниханов предложил помощь Франции в организации чемпионата мира WorldSkills в 2023 году

Представители регионов Франции обсудят возможность заключения соглашений о сотрудничестве с Татарстаном.

09:49
Пожилого мужчину, который заблудился в лесу, спасли в Татарстане

70-летний пенсионер оставил машину на обочине и ушел в лес, но путь обратно найти уже не смог.

09:40
В Советском районе Казани появятся улицы Алмазная и Алтын

Пять новых улиц формируют в жилом массиве Султан Ай.

09:25
Порядка 170 тонн сена спасли из огня пожарные в Татарстане

Огонь вспыхнул накануне вечером на складе в селе Байряка Ютазинского района РТ.

08:55
Электрокарам предложили разрешить бесплатно ездить по платным трассам РФ
08:16
Традиционный детский велофестиваль «Обгоняй-ка!» пройдет в Казани 8 сентября

Участвовать в гонке может любой желающий от 2 до 14 лет на велосипеде или беговеле.

07:47
Минниханов и Медведев дадут старт чемпионату WorldSkills 2019 на «Казань Арене»

Премьер-министр России посетит Татарстан с рабочей поездкой.

07:22
В Татарстане объявлен конкурсный отбор на соискание гранта «Наш новый учитель»

Документы принимаются в срок со 2 по 5 сентября 2019 года.

07:00
Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага России

Государственный флаг — это свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины, отметил Мухаметшин.

06:19
В Болгаре после капремонта открылся детский сад «Антошка»

Капремонт проводился в рамках программы «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений».

05:16
Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят 300 молодых яблонь вместо старых

Выкорчевывать старые деревья приходится, так как спустя примерно 40 лет жизни у яблонь наступает этап замедления развития.

04:14
В рамках проекта «Наш двор» менделеевцы попросили установить тренажеры для всех возрастов

Предложения жителей по обустройству дворовой территории выслушал глава района Валерий Чершинцев, руководители служб и ведомств.

События