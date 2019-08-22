(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» выпустит форму с изображением чак-чака. Форма уже доступна для продажи и названа «альтернативной». Об этом сообщается в Instagram’е клуба.

Также клуб начнет развивать новый бренд — 116, что является отсылкой к новому бренду хоккейного «Ак Барса». «В мире прослеживается глобальный тренд на миграцию, но мы твердо уверены, что главное — не забывать свои корни! 116 — этот набор цифр в нашей крови, Татарстан идентифицируется в любом уголке нашей страны именно так», — написано на официальной странице «Зенита» во «ВКонтакте».

Помимо новой формы команда представила и специальную линейку атрибутики. Тем не менее, появятся ли в «альтернативной» форме волейболисты — большой вопрос.

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