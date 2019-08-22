Правительство Татарстана создаст фонд по достройке проблемных домов

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Руководством Татарстана принято решение о создании в октябре – ноябре текущего года регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом 17 августа на встрече с обманутыми дольщиками рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.



«Фонд будет находиться под контролем АО “ДОМ.РФ” и выполнять функцию застройщика проблемных объектов за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Совершение иных сделок будет находиться под запретом», – отмечается в сообщении агентства.



Согласно изменениям в федеральном законе, с 1 июля субъекты РФ могут создавать региональные фонды, которые будут выступать застройщиками и достраивать проблемные объекты за счет средств федерального и региональных бюджетов. Это стало возможным благодаря поручению Президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в законодательство, упрощающих порядок завершения строительства проблемных домов.



Основная задача новой региональной структуры – исполнение обязательств перед дольщиками путем передачи прав и обязанностей бывшего застройщика Фонду РТ. При этом застройщик должен быть признан банкротом, и в отношении него должно быть открыто конкурсное производство. Таким образом, фонд станет новым застройщиком, достроит дом и передаст дольщикам ключи от квартир, а старый застройщик будет исключен из этой схемы.



«В полномочия Фонда РТ будет входить завершение строительства как многоквартирных домов, так и объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры с последующей передачей в государственную или муниципальную собственность», – говорится в сообщении агентства.



Строительство домов будет финансироваться из федерального бюджета с учетом софинансирования республики. Так, средства федерального и регионального бюджетов будут поступать в федеральную структуру – «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», а затем распределяться среди региональных фондов. В этом году принято решение об увеличении средств федерального фонда на 16 млрд рублей.



Кроме того, федеральный фонд будет выдавать компенсационные выплаты по рыночной стоимости в случае нецелесообразности финансирования проблемного дома.



В Татарстане планируют использовать два механизма финансирования строительства проблемных объектов. В частности, через предоставление земельных участков и внебюджетных средств Республиканским фондом поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а также через бюджетные средства Фонда РТ. Заявка на предоставление федерального финансирования через «ДОМ.РФ» и федеральный фонд дольщиков уже направлена руководством республики.

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