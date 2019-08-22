Юный велосипедист получил травмы, попав под колеса внедорожника в Казани

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). 16-летний велосипедист получил травмы, попав под колеса внедорожника «Ниссан» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Татарстана.

«Накануне около девяти часов вечера во дворе одного из домов по улице Фучика 28-летний водитель "Ниссана", по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 16-летнего велосипедиста», – уточнили в ГИБДД.

Подросток с различными травмами на карете скорой помощи был доставлен в больницу.



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