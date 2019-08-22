Минниханов предложил помощь Франции в организации чемпионата мира WorldSkills в 2023 году

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ министра труда Франции Мюриель Пенико, предложив помощь Татарстана в организации чемпионата мира WorldSkills в 2023 году в Лионе. Министр с благодарностью приняла предложение. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В ходе встречи с Мюриель Пенико Президент Татарстана поздравил французскую делегацию, которая накануне выиграла право проведения чемпионата мира по рабочим профессиям. Рустам Нургалиевич предложил помощь в организации мероприятия, госпожа министр с радостью приняла это предложение, отметив высокий уровень подготовки и проведения международных мероприятий в Татарстане», — сказала Галимова.

Как отметила собеседница агентства, Рустам Минниханов и Мюриель Пенико также обговорили перспективы сотрудничества Татарстана с регионами Франции. «В составе французской делегации прибыли представители разных регионов Франции, которые хотели бы обговорить возможности сотрудничества с нашей республикой. Ранее Татарстан заключил соглашение с регионом Прованс — Альпы — Лазурный берег, будет обсуждаться возможность заключения соглашений и с другими регионами», — отметила Галимова.

На чемпионате WorldSkills в Казани Францию представляют 40 конкурсантов, 30 экспертов, 19 технических специалистов.

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