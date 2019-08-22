Во время «Вкусной Казани» для транспорта перекроют проезд вокруг Чаши

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Казани 23 — 25 августа перекроют проезд вокруг Центра семьи «Казан» из-за проведения гастрономического фестиваля «Вкусная Казань». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на постановление, подписанное в исполкоме.

23 августа движение будет ограничено с 12 до 22 часов, а 24 и 25 августа — с 10 до 22 часов. Кроме того, во время фестиваля по тротуару также запретят ходить пешеходам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мастер-классы на фестивале «Вкусная Казань» проведут лучшие шеф-повара России.

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