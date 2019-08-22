Пожилого мужчину, который заблудился в лесу, спасли в Татарстане

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). 70-летнего мужчину, который ушел в лес и заблудился, спасли в Елабужском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 14.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что 70-летний мужчина потерялся в лесу», – рассказали агентству в МЧС РТ.

Спасателям ЗПСО №3 потребовалось порядка двух часов, чтобы найти пенсионера в 7 км от его автомобиля, который он припарковал на обочине. От медицинской помощи мужчина отказался.



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