Порядка 170 тонн сена спасли из огня пожарные в Татарстане

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Порядка 170 тонн сена спасли из огня, вспыхнувшего накануне на складе в татарстанском селе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 19.41 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на складе в селе Байряка в Ютазинском районе РТ горит сено», – уточнили в пресс-службе МЧС.

На место по первому повышенному номеру сложности прибыли пожарные ДПК «НурАгро». На месте было установлено, что огонь охватил склад на площади порядка 450 кв. метров.

Чуть больше двух часов потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади 500 кв. метров. Из огня было спасено 170 тонн сена – еще столько же уничтожено пожаром.

Причины происшествия устанавливаются.





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