Электрокарам предложили разрешить бесплатно ездить по платным трассам РФ

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В России предложили сделать платные дороги бесплатными для электромобилей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что предложение рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» направлено в Минпромторг и МВД.

В «Автонете» считают, что дополнительные меры по введению льгот для владельцев электромобилей должны помочь популяризировать этот вид транспорта в России.

«Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры», — заявили в «Автонете».

Там пояснили, что, если инициативу одобрят, стоимость дороги из Москвы в Санкт-Петербург по платной трассе для водителей электромобилей составит примерно 1000 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в 2020 году в России могут появиться электрокары и велосипеды со звуком «КАМАЗа».

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