Татар-информ

22 августа 2019, 08:16

Спорт

Традиционный детский велофестиваль «Обгоняй-ка!» пройдет в Казани 8 сентября

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Спорт

Традиционный детский велофестиваль «Обгоняй-ка!» пройдет в Казани 8 сентября

Участвовать в гонке может любой желающий от 2 до 14 лет на велосипеде или беговеле.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В казанском парке «Крылья советов» 8 сентября в 16-й раз пройдет детский велосипедный фестиваль «Обгоняй-ка!» для детей 2 — 14 лет, сообщают организаторы.

«Участвовать в гонке может любой желающий на велосипеде или беговеле (ранбайке)», — говорится в сообщении. Обязателен велошлем. Мамы, папы, бабушки и дедушки соревнуются в рамках фановых велозаездов и забегов. 

На фестивале будет организован заезд на велосипедах и беговелах от 2 до 4 лет; велосипедная гонка от 5 до 14 лет; соревнования по фигурному вождению велосипеда; игры с аниматорами; сладкая вата; ростовые куклы.

Каждый участник гонки получит памятную медаль, грамоту и сувениры, победителей наградят призами.

Необходимо зарегистрироваться по ссылке. Обязательно иметь исправный велосипед, подходящий ребенку по росту, шлем, распечатанное и заполненное разрешение на участие ребенка в гонке: https://goo.gl/Yjzvze

Также нужно взять документ, подтверждающий возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт родителя с вписанным ребенком).

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