В Татарстане объявлен конкурсный отбор на соискание гранта «Наш новый учитель»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Министерство образования и науки Республики Татарстан объявляет конкурсный отбор на соискание гранта «Наш новый учитель», сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится «для привлечения в общеобразовательную организацию лучших выпускников образовательных организаций высшего образования, педагогических колледжей, молодых аспирантов и кандидатов наук».

Документы принимаются в срок со 2 по 5 сентября 2019 года.

С подробной информацией о гранте можно ознакомиться на сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что cтудентов и выпускников вузов из Татарстана приглашают принять участие в отборе «послов русского языка».

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