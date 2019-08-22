В Казань прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Международный аэропорт «Казань» прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills из Ямало-Ненецкого автономного округа. Школьников встретил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Все гости, приезжающие по программе “Посетитель“, имеют возможность ознакомиться с рабочими специальностями, попробовать себя в разных профессиях и увидеть, как появляются на свет различные машины и механизмы, упрощающие жизнь. Кроме того, это еще и отличная возможность ознакомиться с жизнью не только в Казани, но и в Татарстане», – заметил глава Минмолодежи РТ.

Для участников программы «Посетитель» будут организованы обзорные экскурсии по Казани, а также экскурсии на остров-град Свияжск и в древний город Болгар.

«В Казани наша делегация уже побывала в мае, на российском этапе WorldSkills. И мы видели, что здесь все организовано очень хорошо, поэтому не сомневаемся, что и мировой чемпионат пройдет на высшем уровне. Дети здесь имеют возможность практиковаться на современном оборудовании. И, конечно же, Казань уникальный и прекрасный город», – отметила в своей речи директор Департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

«От соревнований в Казани я рассчитываю получить только положительные эмоции. Кроме того, надеюсь увидеть новые компетенции, в которых я не участвовал», – поделился один из школьников – участников делегации по имени Иван.

Специально для организованных групп посетителей в дни проведения соревнований, с 23 по 26 августа, на железнодорожном маршруте Казань – Аэропорт – Казань будут курсировать дополнительно четыре пары электропоездов.

При этом от Казанской академии тенниса будут отправляться посетители из регионов России и районов Татарстана, от Казанской ярмарки – представители школ, высших учебных заведений и предприятий Казани, а от железнодорожного вокзала – студенты профессиональных образовательных учреждений.

Экскурсии по международному выставочному центру «Казань Экспо» рассчитаны на два часа. Организованные группы в составе 20 человек на протяжении всего маршрута будут сопровождать волонтеры-гиды, общее количество которых достигает 470 человек.

Уже сегодня, 22 августа, 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 стартует в столице Татарстана. Более 1300 конкурсантов из 63 стран будут состязаться друг с другом в 56 компетенциях вплоть до 27 августа.

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