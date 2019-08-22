Татар-информ

22 августа 2019, 00:40

ОбществоНаука и образование

В Казань прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills

Рекомендуем

ОбществоНаука и образование

В Казань прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills

Школьники из Ямало-Ненецкого автономного округа посетят мировой чемпионат рабочих профессий.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Международный аэропорт «Казань» прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills из Ямало-Ненецкого автономного округа. Школьников встретил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Все гости, приезжающие по программе “Посетитель“, имеют возможность ознакомиться с рабочими специальностями, попробовать себя в разных профессиях и увидеть, как появляются на свет различные машины и механизмы, упрощающие жизнь. Кроме того, это еще и отличная возможность ознакомиться с жизнью не только в Казани, но и в Татарстане», – заметил глава Минмолодежи РТ.

Для участников программы «Посетитель» будут организованы обзорные экскурсии по Казани, а также экскурсии на остров-град Свияжск и в древний город Болгар.

«В Казани наша делегация уже побывала в мае, на российском этапе WorldSkills. И мы видели, что здесь все организовано очень хорошо, поэтому не сомневаемся, что и мировой чемпионат пройдет на высшем уровне. Дети здесь имеют возможность практиковаться на современном оборудовании. И, конечно же, Казань уникальный и прекрасный город», – отметила в своей речи директор Департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

«От соревнований в Казани я рассчитываю получить только положительные эмоции. Кроме того, надеюсь увидеть новые компетенции, в которых я не участвовал», – поделился один из школьников – участников делегации по имени Иван.

Специально для организованных групп посетителей в дни проведения соревнований, с 23 по 26 августа, на железнодорожном маршруте Казань – Аэропорт – Казань будут курсировать дополнительно четыре пары электропоездов.

При этом от Казанской академии тенниса будут отправляться посетители из регионов России и районов Татарстана, от Казанской ярмарки – представители школ, высших учебных заведений и предприятий Казани, а от железнодорожного вокзала – студенты профессиональных образовательных учреждений.

Экскурсии по международному выставочному центру «Казань Экспо» рассчитаны на два часа. Организованные группы в составе 20 человек на протяжении всего маршрута будут сопровождать волонтеры-гиды, общее количество которых достигает 470 человек.

Уже сегодня, 22 августа, 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 стартует в столице Татарстана. Более 1300 конкурсантов из 63 стран будут состязаться друг с другом в 56 компетенциях вплоть до 27 августа. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Концерт с участием певицы Светы, парад трудящихся и салют: в Нижнекамске отметят День города
Новости дня
01:12
В Тюлячинском районе торжественно открыли новую спортивную площадку

В торжестве приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и глава муниципального образования Ильдус Зарипов.

00:40
В Казань прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills

Школьники из Ямало-Ненецкого автономного округа посетят мировой чемпионат рабочих профессий.

00:14
Для жителей Казани проведут вечер водных фонариков

Необычное событие будет организовано на Кремлевской набережной столицы Татарстана.

21.08 23:58
ВЦИОМ: Более 80% россиян не любят фотографироваться
21.08 23:40
Концерт с участием певицы Светы, парад трудящихся и салют: в Нижнекамске отметят День города

Торжества пройдут 30 августа.

21.08 23:22
Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

За неделю число безработных в четырех моногородах республики сократилось до 1702 человек.

21.08 23:08
Из-за WorldSkills в Казани усилят работу общественного транспорта

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить более интенсивно.

21.08 22:50
Природа и следы перемен: в Казани откроется фотовыставка «Новый пейзаж»

Собрание работ фотографов, осмысляющих новую российскую повседневность, будет представлено в Галерее современного искусства.

21.08 22:28
Гидрометцентр РФ пообещал бабье лето европейской части страны
21.08 22:16
Посвященная Лихтенштейну выставка российско-швейцарского художника откроется в Казани

Экспозиция работ Алекса Долля заработает в Галерее современного искусства.

21.08 22:00
Ремесленники из разных городов России съедутся в Автоград на фестиваль «Город мастеров 2019»

В оргкомитет поступили около 150 заявок из Казани, Екатеринбурга, Ижевска, Тольятти, Чебоксар и других городов страны.

21.08 21:48
Минэкологии РТ приглашает татарстанцев к участию в акции #ВместеЯрче

В 2018 году мероприятие поддержали представители 76 регионов страны.

21.08 21:36
На полях WorldSkills Kazan министры более чем 40 стран обсудят проблемы профобразования

Саммит министров состоится 23 и 24 августа в закрытом формате.

21.08 21:20
На проспекте Химиков в Нижнекамске после капремонта появится более 300 дорожных знаков

На капитальный ремонт проспекта Химиков по национальному проекту выделено более 245 млн рублей.

21.08 21:02
Школьники из Татарстана вошли в сборную России для участия во Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии

Помимо татарстанской команды Россию на олимпиаде представят учащиеся из восьми городов страны.

21.08 20:52
Юных татарстанцев приглашают принять участие в литературной премии «Глаголица»

Отправить произведение собственного сочинения можно до 5 сентября включительно.

21.08 20:38
«Я хотела дарить людям радость с помощью десерта»: Нина Тарасова встретилась в Казани с самозанятыми

Казанские кондитеры-участники мероприятия принесли эксперту на пробу свои изделия — торты и пирожные.

21.08 20:20
В день памяти Мусы Джалиля в Нацмузее откроется посвященная поэту-герою и его соратникам выставка

25 августа 1944 года 11 организаторов подпольной группы сопротивления фашизму обезглавили в тюрьме Плётцензее.

21.08 20:06
Казанские артисты представят интерактивную постановку об улицах города во время ВОВ

Декорации для спектакля подготовили воспитанники интерната № 4 для детей с ДЦП.

21.08 19:52
Элвин Грей получил благодарность от татар Москвы

Полпред РТ в России пригласил певца принять участие в Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

21.08 19:38
Еще в двух татарстанских музеях появятся мультимедиагиды

Кроме Нацмузея РТ цифровые технологии также внедрят в Музее изобразительного искусства и Музее исламской культуры.

21.08 19:18
Синоптики предупредили о тумане в Казани и в некоторых районах РТ

22 августа ожидается переменная облачность и слабый ветер.

21.08 19:08
Опубликован график отключения горячей воды в Казани на сентябрь 2019 года

Временные неудобства связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

21.08 18:52
Активисты «Единой России» осмотрели объекты, реализуемые в Чистопольском районе в рамках нацпроектов

Партийцы посетили Кубасский сельский дом культуры, Каргалинскую гимназию и выслушали мнения жителей района о ходе работ.

21.08 18:40
В первой «Мобильной поликлинике» начался осмотр жителей Буинского района

В течение двух недель специалисты будут принимать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в Буинской ЦРБ.

События