Для жителей Казани проведут вечер водных фонариков

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). На Кремлевской набережной Казани в субботу, 25 августа, состоится праздник водных фонариков. Стать участником вечера сможет любой желающий, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Мероприятие будет проходить с 20.00 до 21.30. С наступлением сумерек гости события загадают желания и опустят в фонтан на центральной аллее набережной фонарики в виде светящихся цветков лотоса.

«Считается, что все добрые желания, которые загадают участники необычного фестиваля, сбудутся», – отмечают организаторы фестиваля.

При входе желающим побывать на вечере будут раздавать фонарики волонтеры.

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